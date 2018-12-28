DHA DIŞ - Otobüse alınmayan yolcudan 'biber gazlı' müdahale

Avustralya (DHA) - Avustralya’nın Sidney şehrinde, otobüse binmek isteyen bir turist yolcu, şoförün \'yer kalmadığı\' ikaza sinirlenip şoförün yüzüne biber gazı sıktı ve kaçtı.

Sidney’de yaşanan olayda, İngiliz olduğu belirtilen yolcu, Oxford Caddesi’nde otobüse binmeye çalıştı. 38 yaşındaki şoför, yolcuya otobüsün dolu olduğunu ve bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kalacağını açıkladı ve yolcuyu otobüse almadı.

Otobüse alınmadığı için sinirlenen yolcu, bir süre şoförü ikna etmeye çalıştı. İngiliz yolcu, cebinden çıkardığı biber gazı içeren spreyi şoförün yüzüne püskürttü ve kaçtı.

Nefes almakta zorlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay sonrası açıklama yapan, Polis Müfettişi Gavin Woods, adamın şoföre en az altı kez biber gazı püskürttüğünü belirtti ve ekledi: “Püskürtme işlemi sonrası, otobüs şoförü vardiyasını tamamlayamadı.”

Devlet Transit Emniyet Başkanı Wayne Potter, 38 yaşındaki sürücünün olaydan sonra şokta olduğunu ancak şimdi, iyi durumda olduğunu ve işe geri döndüğünü söyledi.

NSW Polis Temsilcisi Troy Grant ise, saldırının \'kabul edilemez bir davranış\' olduğunu söyledi ve turiste teslim olma çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü:



- Yolcunun otobüse binmeye çalışması

-Otobüs şoförünün yolcuya “yer kalmadığı” ikazı

- Yolcunun, şoförü ikna etmeye çalışması

-Sinirlenen yolcunun şoföre biber gazı püskürtmesi ve kaçması