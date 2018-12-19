DHA DIŞ - New York metrosu yatırımsızlıktan ‘ölüm sarmalı'na dönüşebilir

Gonca YAĞCI, (DHA) - Yılda bir milyarın üzerinde kişinin kullandığı ABD’deki New York metrosu fonsuzluk ve yatırımsızlık nedeniyle zor durumda.

New York metrosunu işleten Metropolitan Ulaşım İdaresi (MTA), 10 yıllardır yatırım yapılmayan yeraltı ulaşım sisteminin 40 milyar dolardan fazla fona ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre, MTA şefi Andy Byford, New York metrosu ve otobüslerine gelecek 10 yıl içersinde ya 40 milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini ya da metronun bir ‘ölüm sarmalı’na döneceği uyarısı yaptı.

Günde 4 milyonun üzerinde kişi New York metrosunu kullanıyor.

MTA, metro, otobüs, tren, bazı köprü ve tünelleri kontrol ediyor. Bloomberg kuruluşun 2022 yılına kadar 991 milyon dolar açık vereceğini ve bu açığın kimin ve nasıl kapatacağı konusunda siyasi tartışmalar olduğunu yazdı.

Diğer yndan bütçe analistleri toplu ulaşım zamları yapılmadan MTA’nın 2022 yılına kadar 1.6 milyar dolar işletme açığı olacağını tahmin ediyor.

Byford ise 40 milyar dolar tutarındaki yatırım ile yeni tren vagonları ve otobüsler satın alınabileceğini ve çok eskiyen sinyal teknolojisinin yenisiyle değiştirebileceğini belirterek bu sayede New York metrosunun 10 yıl içersinde Londra, Hong Kong ve Singapur’daki ulaşım sistemleri ile karşılaştırabileceğini kaydetti.

468 istasyonuyla dünyanın en geniş metro ağına sahip olan New York metrosu, 27 Ekim 1904’te açıldı.