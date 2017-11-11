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DHA DIŞ - New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Sözcüsü: Zarrab halen hapiste 

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,  11 Eylül (DHA) ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016'da tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 50 milyon do

11 Kasım 2017 23:43

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,  11 Eylül (DHA) ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016\'da tatil için gittiği Miami\'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 50 milyon dolar, 90 yıl da hapis cezası istenen İran asıllı işadamı Reza Zarrab, Federal Hapishaneler Bürosu\'nun sitesinde bir kez daha \'serbest bırakıldı\' olarak gösterildi.

Sitede, 09135-104 numaralı mahkum Reza Zarrab\'ın, \'8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı\' bilgisine yer verildi. Reza Zarrab\'a ilişkin \'34 yaşında, beyaz, erkek\' bilgileri de sitede yer aldı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Sözcüsü Zarrab\'ın halen hapiste olduğunu, sitedeki bilginin teknik bir yanlışlıktan kaynaklanabileceğini ve araştıracaklarını söyledi. 
Geçtiğimiz eylül ayında da yine aynı sitede Zarrab\'ın serbest bırakıldığı bilgisi yere almış, başsavcılık yetkilileri bunun teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklamıştı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (FOTOĞRAF)
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- Sitedeki \'serbest bırakıldı\' sayfası 

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