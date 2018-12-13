DHA DIŞ - Natalie Portman: ‘İsrail ulus devlet yasası' yanlış ve ırkçı

Gonca YAĞCI, (DHA) - İsrail kökenli Amerikalı oyuncu Natalie Portman, İsrail’in bir Yahudi Ulus Devleti olarak kabul edilmesini onaylayan yasanın yanlış ve ırkçı olduğunu söyledi

İsrail’de yayınlanan The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Portman Londra’da Arapça yayımlanan al-Quds al-Arabi gazetesine röportaj verdi.

Ünlü oyuncu gazeteye, İsrail devlet hukuku ile aynı görüşte olmadığını söyleyerek ‘’Umarım, komşularımızı sevebilir ve komşularımızla bir değişiklik yaparak hep birlikte çalışabiliriz’’ dedi.

İsrail, geçtiğimiz Temmuz ayında İsrail’in bir \'Yahudi Devleti\' ve dünyadaki \'tüm Yahudilerin anavatanı\' olduğunu onaylayan tartışmalı yasayı kabul etmişti.

İsrail doğumlu Hollywood yıldızı Portman geçtiğimiz nisan ayında da İsrail-Gazze sınırında yaşanan olaylar nedeniyle Kudüs\'te yapılacak olan \'Yahudi Nobel\'i olarak anılan \'Genesis Ödülü\' törenine katılmayacağını açıklamıştı.

Portman’ın sözcüsü, oyuncunun son dönemde İsrail\'de yaşanan olaylardan son derece rahatsız olduğunu; bu nedenle \'Genesis Ödülü\' törenine katılmak için Kudüs\'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.