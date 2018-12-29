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DHA DIŞ - Mısır'da turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı

Mısır (DHA) - Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı

29 Aralık 2018 12:04

Mısır (DHA) - Mısır\'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4\'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri\'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 3 Vietnamlı turist ile tur rehberinin hayatını kaybettiğini, 11 Vietnamlı turist ile otobüsün sürücüsünün de yaralandığını duyurdu.

Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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//////geçilen görüntüler
Saldırı sonrası otobüsten fotoğraflar

 

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