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DHA DIŞ - Meksika'da meteor kayması böyle görüntülendi

Özge Düzgün, (DHA) - Meksika’da yaşanan meteor kayması heyecan yarattı

10 Aralık 2018 17:56

Özge Düzgün, (DHA) - Meksika’da yaşanan meteor kayması heyecan yarattı. Çapının yaklaşık 500 metre olduğu açıklanan göktaşı, sabahın erken saatlerinde gökyüzünü böyle aydınlattı.

19 kilometre saat hızla yolculuk eden göktaşı, Acapulco ve Mexico City\'nin Xochimilco kasabasından amatör kamera tarafından böyle görüntülendi. Geminids meteor yağmuru olarak bilinen çarpıcı kozmik görsel şovun hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

Gökyüzünde büyük yeşil bir şık eşliğinde göktaşı kayması

Amatör kamera görüntüsü

 

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