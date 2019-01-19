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DHA DIŞ - Meksika'da boru hattında patlama: 21 ölü

Meksika (DHA) - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir petrol boru hattında sızıntı sonrası yaşanan patlamada 21 kişi hayatını kaybetti

19 Ocak 2019 13:26

Meksika (DHA) - Meksika\'nın Hidalgo eyaletinde bir petrol boru hattında sızıntı sonrası yaşanan patlamada 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlamada yaşamını kaybeden ve yaralananların, akaryakıt boru hattında oluşan çatlaktan sızan yakıtı yanlarında getirdikleri varillere doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtiliyor. Yerel medya, patlamaya da bir grubun, boru hattına açtığı deliğin neden olduğunu yazdı.

Olayın ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel da bölgeye giderek incelemede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamadan görüntüler

Devlet Başkanı Andres Manuel\'in bölgede incelemesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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