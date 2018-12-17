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DHA DIŞ - Londra'da kullanılacak ‘yüz tanıma sistemi' tartışmalara neden oldu

Özge Düzgün (DHA)- Londra Metropolitan polisi halka açık alanda yüz tanıma sistemlerini devreye sokmaya hazırlanıyor

17 Aralık 2018 16:24

Özge Düzgün (DHA)- Londra Metropolitan polisi halka açık alanda yüz tanıma sistemlerini devreye sokmaya hazırlanıyor. İngiliz polisi, pazartesi ve salı günleri sekiz saat boyunca İngiltere’nin başkenti Londra şehir merkezinde belli bölgelerde yüz tanıma teknolojisini test edecek.

Polis departmanın 17-18 Aralık tarihlerinde test edeceği yüz tanıma teknolojisi, etik olarak oldukça fazla tartışmaya konu oldu. Özellikle siyahi vatandaşlara karşı ayrımcılık yapılacağı endişesi ile “izleniyor olma psikolojisi”, “kişisel alan”,  “Big Brother is watching you” eleştirisini de beraberinde getirdi. Soho, Piccadilly Circus ve Leicester Square civarında test edilecek suçluları tespit etmeye yönelik uygulamada, halka bilgilendirme broşürleri dağıtılacak ve üniformalı polisler suçluları yüz tanıma sistemiyle tespit etmeye çalışacak. Metropolitan polisinden yapılan açıklamaya göre, sistemi kullanmak istemeyen ya da reddeden vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanmayacak ya da şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmayacak.

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