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DHA DIŞ - Kontrolden çıkan kar küreme aracı, durakta bekleyenlerin arasına daldı

Rusya, (DHA) – Rusya’da kontrolden çıkan bir kar küreme aracı, kaldırım kenarında beklemekte olan bir kadının ölümüne neden oldu

24 Aralık 2018 17:39

Rusya, (DHA) – Rusya’da kontrolden çıkan bir kar küreme aracı, kaldırım kenarında beklemekte olan bir kadının ölümüne neden oldu. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, kar küreme aracının, kaldırımda otobüs beklemekte olan bir grup insana doğru yaklaştığı görülüyor. Aracın kontrolden çıktığını fark eden insanlar hemen kaçmaya başlasa da aralarından bir kadın kaçamıyor ve duvarla aracın arasında kalarak hayatını kaybediyor.

Görüntü Dökümü

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-Trafik görüntüsü

-Kar küreme aracının insanların arasına dalması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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