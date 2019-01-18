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DHA DIŞ - Kolombiya'daki patlamada ölü sayısı 21'e yükseldi

Kolombiya (DHA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Akademisi'nin hedef alındığı bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi

18 Ocak 2019 12:17

Kolombiya (DHA) - Kolombiya\'nın başkenti Bogota\'da General Santander Polis Akademisi\'nin hedef alındığı bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21\'e yükseldi. 68 kişinin de hastanelerde tedavisinin sürdüğü saldırı sonrası ülkede 3 gün yas ilan edildi.

El Tiempo gazetesi, yaralılardan 10\'unun durumunun kritik olduğunu yazdı. Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, saldırının Jose Aldemar Rojas Rodriguez isimli bir kişi tarafından düzenlendiğini ve saldırıda 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler

 

DGS TARİH:17.01.2019 - SAATİ: 19:39 - Haber Kodu : 190117209

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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