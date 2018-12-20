DHA DIŞ - KKTC'de yılbaşı tatili için oteller doldu

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ndeki oteller yüzde yüz doluluk oranı ile yeni yıla girecek. DHA\'ya açıklamalar yapan KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, \"Yeni yıl kutlamaları nedeniyle otellerimizde doluluk oranı çok iyi bir seviyede\" dedi. Yeni yılın ilk gününün pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte 4 günlük bir tatil yapma şansı doğduğunu söyleyen Ataoğlu, \"Kuzey Kıbrıs hem iklim güzelliği; hem de güvenilir bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Tatilcilerimiz de, ailecek Kıbrıs\'ı tercih ediyorlar. Kuzey Kıbrıs yeni yıla turizm açısından coşkuyla girecektir\" dedi. KKTC\'nin turizmden gelirinin 1 milyar dolara yaklaştığına işaret eden Ataoğlu, \"Biz bu rakamı daha da yukarıya çekmek için çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs, turizmde bir marka olacaktır. Bizler bunun için çalışıyoruz. Yatak sayısını ve turist sayısını artıracağız. Hedefimiz 2 milyon turist ve 2 milyar dolar gelir\" şeklinde konuştu.

\'KKTC CAZİBE MERKEZİ\'

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç da, yeni yılda önemli oranda turisti ağırlayacaklarını söyledi. Beş yıldızlı otellerin tamamen dolduğunu kaydeden Özboğaş, \"Geçen yıla oranla küçük otellerin doluluk oranlarında biraz eksikler var. Türkiye\'den çok ciddi bir müşteri akını var. Yeni yılın pazartesine denk gelmesi çok iyi oldu. Tatilciler, 4 günlük bir tatil fırsatı yakaladı. Hatta bunu 5 güne çıkaranlar da var. Bu da Kuzey Kıbrıs\'taki otellerin yeni yıl gecesi dolması anlamına geliyor\" diye konuştu. KKTC\'de otellerin yeni yıl gecesine özel etkinlikler yaptığını belirten Özboğaç, \"Türkiye\'nin ünlü sanatçıları KKTC\'de sahne alacak. Kuzey Kıbrıs bir anlamda cazibe merkezi\" dedi. Özboğaç, birliklerine 107 otelin kayıtlı olduğunu; bu otellerin 19\'unun da beş yıldızlı olduğunu belirtti.

OTELLER YÜZDE YÜZ DOLU

Merit Royal Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba da, Meritler olarak tüm otellerinin yüzde yüz doluluk oranında olduğunu söyledi. Otellerde şuanda satışları kapattıklarını kaydeden Kutluba, \"Yılbaşı gecesinde Meritlerde eğlence yaşanacak. Misafirlerimizin en iyi şekilde bir tatil geçirmesi için her konuda hazırız. Bizim otellerimizde Sıla, Ziynet Sali, ünlü isimler ve yerel sanatçılar sahne alacak\" dedi.

Limak Cyprus Deluxe Hotel Mehmet Mülayim de, \"Limak olarak yeni yıla hazırız. Otelimiz beklentileri karşılıyor. Otelimizde Ümit Besen ile Pamela sahne alacak\" dedi.

EBRU GÜNDEŞ GİRNE\'DE

Cratos Premium Otel Genel Müdürü Hulusi Bediz, \"Otelimiz tamamen dolmuş durumda. Cratos yeni yıl gecesinde eğlencenin merkezi olacak. Ada\'da fark yaratacağız. Yeni yılda sanatçı olarak Ebru Gündeş sahnede olacak” dedi.

Kaya Holding KKTC Bölge Müdürü Nihat Berkan, Girne Kaya Palazzo Otel ile Kaya Artemis\'te yeni yıla hazırlandıklarını söyledi. \"Gördüğümüz ilgi bizleri mutlu ediyor\" diyen Berkan, \"Misafirlerimize unutulmaz bir yeni yıl gecesi yaşatacağız. Kaya Artemis\'te Emel Sayın, Kaya Palazzo\'da da Koray Avcı sahne alacak” dedi.

ADA\'YA ÜNLÜ AKINI OLACAK

KKTC\'de otellerde sahne alacak isimler ise şöyle; Ebru Gündeş, Sıla, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Aşkın Nur Yengi, Ferhat Göçer, Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Ziynet Sali, Linet, Altay, Hakan Altun, Seren Serengil, Yaşar İpek, Funda Arar, Ümit Besen, Pemala, Deniz Seki, Sibel Can ve Volkan Konak.

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Turizm Bakanı\'nın açıklaması