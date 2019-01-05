DHA DIŞ - KKTC'de ‘vicdani ret' tartışmaları sürüyor

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) hükümet, ülkede, son günlerde ‘vicdani ret’ olarak adlandırılan \'zorunlu askerliği reddetme\' konusunda bir yasa tasarısı hazırladı.



Pazartesi günü Meclis\'e sunulacak yasa tasarısına göre; \'Vicdani Ret\'cilere iki seçenek sunulacak. Bunlardan biri Silahlı Kuvvetler altında, \'sivil görevli\' olarak hizmet yapma, ikincisi ise, Silahlı Kuvvetler altında ama \'görevlendirme\' ile kamu kuruluşlarında çalışma olacak. Vicdani retçiler kamu kuruluşlarında, başta bekçilik olmak üzere alt kademe işler de yapacak. Tasarının Meclis\'te yeniden düzenlenmesi de bekleniyor.

BAŞBAKAN AÇIKLADI

Yasa ile ilgili açıklama yapan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, yasa tasarısının Bakanlar Kurulu\'nda imzalandığını söyledi. Başbakan Erhürman, \"Vicdani Ret ile ilgili yasa tasarısı pazartesi Meclis’e gönderilecek\" dedi. Meclis\'e sunulacak vicdani ret yasasını, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) koalisyon hükümeti ortaklaşa hazırladı.

\'AVA GİDEN YARARLANMAZ\'

TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ise, \"Ava giden bir genç, av için eline silah alırken, askerlik için elime silah almak istemiyorum ve bu haktan yararlanmak isterim diyemez\" diye konuştu.

\'RUMLARA SİLAH DOĞRULTMAYI DOĞRU BULMUYORUZ\'

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir de, vicdani ret konusunda mücadelenin 1990\'lı yıllardan bugüne kadar devam ettiğini belirterek, \"Rumlara karşı silahlanmayı ve Rumlara silah doğrultmayı doğru bulmuyoruz\" dedi. KKTC\'de perşembe günü Askeri Mahkeme, vicdani retçi olan Halil Karapaşaoğlu\'na 2 bin TL para cezası verdi. Mahkeme 2 bin TL\'nin 10 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Karapaşaoğlu\'nun 20 gün hapis yatmasını karara bağladı.

AVRUPA\'DAN TEMSİLCİ

Karar sonrasında açıklama yapan Halil Karapaşaoğlu, “Para cezasını ödemeyeceğiz. 20 gün cezaevinde kalmak üzere yeniden buraya geleceğiz” dedi. Davayı izleyen Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) Temsilcisi Derek Brett, karar sonrasında düş kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vicdani Ret açıklayan Basın-Sen Başkanı açıklaması

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu\'nun mahkeme çıkışı görüntüleri, destekçileri