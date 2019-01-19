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DHA DIŞ - KKTC'de sendika üyeleri eylem yaptı, Bakan Denktaş izledi

-KKTC’de bir Bakan, 9 eylemci - Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyesi 9 kişi, hükümetin vergi muafiyetleri oranlarında yaptığı değişiklik nedeniyle Maliye Bak

19 Ocak 2019 18:17

-KKTC’de bir Bakan, 9 eylemci -

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyesi 9 kişi, hükümetin vergi muafiyetleri oranlarında yaptığı değişiklik nedeniyle Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sendika üyeleri eylem yaptığı sırada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da dışarı çıktı ve açıklamaları izledi.

“Sermaye Krizinin Faturasını Geçim Derdindeki Emekçiler Ödemeyecek” ifadesinin yer aldığı pankartı açan sendika temsilcileri, \"Memleketin yangın yerine döndü. Sermayenin değil, emekçinin yanında olacak şekilde ivedi tedbirler alın,  bir çalışandan kısıp diğerine veriri gibi yapmayın ve Euro kullanımında geçmek için adımlar atın\" açıklaması yaptı. 

Açıklamanın sonunda Denktaş yeniden bakanlık binası girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eylemden görüntü

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