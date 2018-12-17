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DHA DIŞ - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM yetkilisi Lute ile görüştü

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü

17 Aralık 2018 18:33

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu kısa bir açıklama yaptı.

Burcu, Akıncı ile Lute\'nin görüşmesinde referans kavramları hazırlık çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı ve yararlı görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın saat 10:30’da Lute ile yeniden bir araya geleceğini belirtti. Kıbrıs\'ta görüşmelerin yeniden başlaması çalışması yapan Lute, dün de Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.

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