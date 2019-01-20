DHA DIŞ - Kıbrıs'ta Hamsi Festivali coşkusu

Sefa KARAHASAN (DHA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği öncülüğünde, Girne’de 11’inci Hamsi Festivali düzenlendi.

Festivale protokol ve halk yoğun ilgi gösterirken, festivalde Trabzon\'dan özel olarak getirilen üç ton hamsi dağıtıldı. Hamsilerin pişirilmesi için yaklaşık 50 kişilik bir ekip saatlerce çalıştı ve festival kapsamında Karadeniz\'e özgü yöresel sanatçılar ve Kıbrıslı sanatçılar sahne aldı.

Her yaştan insanın katıldığı festivalde, Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, İktidar Halkın Partisi (HP) Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da yer aldı.

“SELAM OLSUN, ANADOLUYA”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, etkinlikte yaptığı konuşmasında, \"Burada bölücü örgütün bayrakları yoktur. Burada Türk bayrakları vardır. Burada bölücü bayrak yoktur diye gelmeyenler var, gelmesinler. Selam olsun Karadeniz\'e, selam olsun Anadolu\'ya, selam olsun Türk milletine\" dedi. Vatandaşlarla birlikte horon oynayan Büyükelçi Bahçeri de, \"Bugün burada coşkulu kalabalıkla birlikte olmaktan çok mutluyum, bu coşku her daim kalsın\" şeklinde konuştu.

“İLK İŞİM HAMSİ YEMEK OLDU”

Festivale katılan ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

\"Türkiye’nin desteği ile başımız dik özgür yaşıyoruz. Ordu\'ya Samsun\'a Trabzon\'a selam olsun. KKTC, bu kültürel zenginliklerle gücüne güç katmıştır. Bizler hiç bir ayrım yapmadan buradayız.\"

YDP Genel Başkanı Arıklı da, milli birliğin önemine dikkat çekerek, \"Karadenizlilerin yapmış olduğu toplantılara milli birliğe inanmayanlar katılmadı. Burada sarı kırmızı bayraklar olsaydı, protokolde olmayan birçok kişi burada olacak, o bayrakların altında oynayacaklardı. Karadeniz milli birliğimizin teminatıdır\" şeklinde konuştu.

“HAYATIMDA İLK KEZ HORON OYNUYORUM”

Hayatında ilk kez Horon oynadığını söyleyen HP Girne Milletvekili Rogers, \"Karadeniz’in zengin bir kültürü var. Ben çok beğeniyorum, özellikle horonu. Daha önce oynama şansım olmamıştı. Bugün ilk defa horonu deneme fırsatımız oldu. Horunun ülkemizde de tanınmasını takdir ediyorum\" dedi.

Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu da, festivalle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Şanlıyız. Kültürlerin zenginliği ayrı bir hava katıyor. İlk defa geldim festivale. Çok güzelmiş, bütün halkımız bundan sonra festivale katılsın çağrısı yapıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hamsilerin pişirilmesi ve dağıtılması

Konuşmalar

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