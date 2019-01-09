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Dünya

DHA DIŞ - Kedileri 'fazla kilodan' kurtarmak için tasarladılar

Kore (DHA) - Kore'de, bir firma fazla kilolu ve hareketsiz kediler için koşu bandı geliştirdi

09 Ocak 2019 15:20

Kore (DHA) - Kore\'de, bir firma fazla kilolu ve hareketsiz kediler için koşu bandı geliştirdi. \'The Little Cat\' adı verilen kedi koşu bandı, normal bir koşu bandının aksine, bandın ortasından geçen ve hangi programı ayarlanırsa ona bağlı olarak değişen bir LED şeride sahip. LED şerit, kedinin ilgisini çekerek koşu bandında daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Bant uzaktan da yönetilebiliyor ve kedinin sahibi de bant üzerindeki ses sisteminden kedisine seslenebiliyor.

Görüntü Dökümü

-Kedinin koşu bandında koşması

-Üründen detaylar

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