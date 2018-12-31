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Dünya

DHA DIŞ - Kazak aktrisin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri yayınlandı (2)

Kazakistan (DHA) - Kazakistan'ın Almatı şehrinde meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti

31 Aralık 2018 20:20

Kazakistan (DHA) - Kazakistan\'ın Almatı şehrinde meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti.

Kaza önceki gün Almatı\'da meydana geldi. Ellezekova\'nın içinde bulunduğu otomobile, kırmızı ışıkta geçen, aşırı süratli bir cip hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunun Ellezekova ve 2 kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazakistan\'da sanat dünyasını yasa boğan kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın görüntüsü

Olay yerinde kaydedilen görüntüler

Sholpan Ellezekova\'nın görüntü ve fotoğrafları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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