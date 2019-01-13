DHA DIŞ - Kanada ailesinden kaçan Suudi kızı kabul etti

Kanada, (DHA) - İstismara uğradığını söyleyerek, öldürülme korkusuyla Kuveyt tatili sırasında ailesinden kaçan Suudi Arabistan’lı Rahaf Muhammed Al-Qunun’un mülteci olarak Kanada’ya kabul edildiği duyuruldu.

Havalimanında karşıladığı Rahaf\'ın yorgun söyleyen Kanada Dışişlieri Bakanı Chrystia Freeland, \"Kanadalılar onu burada ve iyi görmeyi çok istediler. Bu uzun yolculuğun sonunda Rahaf çok yoruldu ve bir açıklama yapmayacak” dedi.

İlerleyen saatlerde bir Twitter paylaşımı yapan Rahaf, “Kanada’yı seviyorum, hepinizi seviyorum” dedi.

Rahaf, ailesiyle çıktığı Kuveyt tatilinde kaçmış ve Tayland’da pasaportuna el konulmuştu. Ailesinin kendisini öldüreceğini söyleyen Rahaf, otel odasına barikat kurmuştu.

Twitter paylaşımlarıyla dünyanın ilgisini çeken genç kızla ilgili Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Rahaf’ı mülteci olarak baul edeceğini açıklamıştı.