DHA DIŞ - Kadın polis tutanak tutarken hırsızlar olay yerine gelince...

-Çaldıkları araçla olay yerine geldiler…

-Hırsızları durdurmak isteyen kadın polis neredeyse eziliyordu…

-Yaşanan o anlar kadın polisin kask kamerasında

İngiltere (DHA) - İngiltere’de 2 kafadar, bir araç sürücüsünü darp ettikten sonra arabasını da gasp ederek kaçtı. Aracı gasp edilen sürücü, durumu polise haber verdi. Kadın polis memurunun olay yerinde tutanak tuttuğu sırada hırsızlar araçla sokağa girince polis alarma geçti. Polis minibüsü ile burun buruna gelen hırsızlar, durmak zorunda kaldı.

KADIN POLİS VE VATANDAŞ NEREDEYSE EZİLİYORDU

Hızla aracın yanına koşan kadın polis ile bir mahalle sakini, sürücünün kapısını açmak istediklerinde şüpheli, vitesi geriye takarak gaza bastı. Polis memuru ve vatandaş sürüklenerek bir aracın arkasına savruldu. Diğer polislerin sürücüyü araçtan indirmeye çalışması sırasında, sürücü bu kez de ileri doğru gaza bastı ve güçlükle ayağa kalkan aynı polis memuruna yeniden çarptı.

Diğer polislerin devreye girmesi ile 2 şüpheli yakalandı. Mahkeme aracın sürücüsüne 7 yıl; yanında bulunan kişiye de 12 yıl hapis cezası verdi.

YAŞANAN O ANLAR KADIN POLİSİN KASK KAMERASINDA

Yaşanan o anlar ise olaydan hafif yaralı olarak kurtulan kadın polis memurunun kask kamerası ve sokaktaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kadın polisin şüpheliyi ikaz etmesi ve ardından yaşanan anlardaki büyük paniği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekibinin ihbar sonrası olay yerine gitmesi

Aracı gasp edilen kişiden bilgi ve eşkal almaları, tutanak tutmaları

Mağdurun, aracı göstererek sokağa girdiklerini söylemesi

Kadın polis ile bir vatandaşın araca koşması

Kapıyı açmaları

Aracın geri gidişi

Kadın polis ve vatandaşın savrulmaları

Aracın ileri hareket ederek kadın polise çarpması

Yakalanan şüpheliler