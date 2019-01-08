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DHA DIŞ - Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmaz hale getirdi

Brezilya (DHA) - Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi

08 Ocak 2019 13:45

Brezilya (DHA) - Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Brezilyalı sporcu Polyana Viana (26), Rio de Janeiro\'da evinin önünde yanına gelen adam, silah gibi göstermeye çalıştığı krtohn parçası ile Viana\'dan telefonunu ve parasını istedi. Viana ise gaspçıyı tanınmayacak hale gelene kadar dövdü.

Viana, saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Saldırganın yediği dayak sonrası haline dair fotoğrafları ise UFC Başkanı Dana White paylaştı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polyana Viana\'nın görüntüleri

Dayak yiyen gaspçının fotoğrafları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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