DHA DIŞ - İsrailliler, ABD'nin Suriye'den çekilmesini İsrail için tehdit görüyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - İsrail halkının dörtte üçü, Trump yönetiminin Amerikan askerlerini Suriye’den çekmesinin İsrail çıkarlarını tehdit edeceğini düşünüyor.

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün aylık Piece Index raporunda düzenlediği ankete göre İsraillilerin dörtte üçü, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme kararının İsrail’in güvenliğini tehdit edeceği yanıtını verdi.

Times Of Israel gazetesinin haberine göre, ankete katılan 600 İsrailli yetişkinin yüzde 58’i Trump’ın kararının İsrail’in güvenliğine zarar vereceğini düşünüyor.

Trump yönetiminin bu kararına, Yahudilerin yüzde 61’i endişeli yaklaşırken; İsrailli Araplar arasında bundan endişe duyanların oranı yüzde 41 dolayında gerçekleşti.ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay yaptığı sürpriz açıklamada, 2 bin Amerikan askerini Suriye’den çekeceğini açıklamıştı. Ancak zamanlama konusunda şu ana kadar kesin bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte İsrailli üst düzey yetkililer Amerika’nın bölgedeki eksikliğinin Tahran için bir fırsat yaratacağı ve İran’ın bu sayede Irak, Suriye, Lübnan ve oradan da Akdeniz’e bir kara köprüsü kurabileceği endişesi yaşıyor.