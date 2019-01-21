DHA DIŞ - İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

Suriye, (DHA) - Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı\'nın İsrail\'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatanı kaybeittiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu. Rusya Savunma Kontrol Merkezi de, Suriye askeri hava savunma sistemlerinin 48 saat içinde İsrail\'den düzenlenen 30 füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
HAARETZ: İSRAİL SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ
İsrail\'in Haaretz gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, pazar gecesi İsrail\'e Suriye\'deki İran askeri noktalarından yapılan saldırılar sonrası, İsrail\'in Suriye\'deki İran\'a ait bazı hedefleri vurduğunu yazdı.
SANA: SURİYE HAVA SUVUNMA SİSTEMLERİ FÜZELERİN ÇOĞUNU DÜŞÜRDÜ
Suriye resmi haber sitesi SANA da, Suriye Hava Savunma Sistemlerinin, İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan düşürmeyi başardığını duyurdu.