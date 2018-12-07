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DHA DIŞ - İşçilerin patlamadan saniyeler ile kurtuldukları an kamerada

RUSYA (DHA) - Rusya'nın Novi Urengoy kentinde bir petrol şirketine ait rezerv sahasında, işçilerin kaldığı prefabrik yapının yanında büyük bir patlama meydana geldi

07 Aralık 2018 03:49

RUSYA (DHA) - Rusya\'nın Novi Urengoy kentinde bir petrol şirketine ait rezerv sahasında, işçilerin kaldığı prefabrik yapının yanında büyük bir patlama meydana geldi. İşçilerin saniyelerle kurtulduğu patlama güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yakıt tankları çevresinde meydana gelen kıvılcımları fark eden işçilerin hızla yapıyı terk ettiği; oluşan büyük patlama sırasında da yere savruldukları görülüyor. Ölü ya da yaralanın olmadığı olay sonrası, patlamanın nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Tesisten yükselen dumanlar ve kıvılcımlar
İşçilerin yapıdan çıkmaları
Patlama
İşçilerin yere savrulması

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