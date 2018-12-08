DHA DIŞ - İran'da bulunan Binali Yıldırım, Rusya Meclis Başkanı ile görüştü

Deniz Kılınç (DHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İran’da Rusya Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Yıldırım, Volodin ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede şu şekilde konuştu:

“Rusya’nın yakın ilişkileri bölgenin geleceği için bir teminat. Bu duruşumuzu çok daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Rusya-Türkiye birlikteliği burada bir denge unsuru olarak yer alıyor. Meclisler olarak da biz hükümetlerimizin bu yöndeki gayretlerine katkı vermeye devam edeceğiz.\"

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Binali Yıldırım ve Vyacheslav Volodin görüşmesinden görüntüler