DHA DIŞ - İran Dışişleri Bakanı: ABD bölgeyi adeta barut deposu haline getirdi

Ekber Karabağ (DHA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetimini bölge ülkelerine ihtiyacın çok ötesinde silah satarak, bölgeyi adeta ‘barut deposu’ haline getirmekle suçladı.

Türkiye\'nin de katıldığı Tahran\'daki ‘Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi’ konulu konferans sırasında basın mensuplarına konuşan Zarif, “ABD tarafından bölgemize satılan silahların miktarı inanılmaz ve bölgedeki ihtiyaçların çok ötesindedir. Bu da Amerikalıların bölgemizde çok tehlikeli bir politika izlediği gösteriyor\" dedi.

Zarif, sözlerini şöyle sürdürdü: \"ABD\'nin bu politikası bölgemizi çok gelişmiş ve yıkıcı silahların deposu haline getirmiş durumdadır. Ne yazık ki bu tutum bölge barış ve güvenliğine hiç yardımcı olmuyor.\"

Çinli Huwae\'nin patronunun kızı ve CFO\'su Meng Wanzhou\'nun gözaltına alınmasına değinen Zarif, \"Bu ABD\'nin gücünden ziyade çaresizliğini gösteriyor\" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif\'in konuşması