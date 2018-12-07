DHA DIŞ - İnsan elini taklit eden robot geliştirildi

Özge Düzgün, (DHA) - Japon MELTANT-α firması insan hareketlerini geliştiren robot icad etti. Robotun son versiyonu insan elinin hareketlerini birebir taklit edebiliyor.

Geliştirilen prototip, nesnelerin kapaklarını açabiliyor, ağırlığı algılayarak ona göre kuvvet uygulayabiliyor. Şişe kapaklarını açabiliyor, kartları tutabiliyor.

Meltin, insan bedenini en ince detaylara kadar incelemek ve bunu robotlara uygulamak üzerine Japonya’nın geliştirdiği insan robot projesinin bir parçası.

KAPI KOLLARINI AÇIYOR, AĞIRLIK KALDIRIYOR

İnsan vücudunun karmaşıklığı ve mükemmel yapısı, robot teknolojisinde eklem hareketlerinin birebir taklidi için bir takım zorluklar içeriyor. Örneğin ağırlığı önceden algılayıp kuvvet uygulayabilmek ancak insan algınsın gerçekleştirebileceği bir yetenekken, Meltin kapı kollarını açabiliyor, ağırlıkları kaldırabiliyor.

Görüntü dökümü

.............................

Robot kapı kollarını açıyor

Pet şişe kapağı açabiliyor