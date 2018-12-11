DHA DIŞ - İngiltere'de tapu ve kadastro işlemlerinde Blockchain dönem

Gonca YAĞCI (DHA) - İngiltere Tapu ve Kadastro Müdürlüğü servis ve hizmetlerinde Blockchain teknolojisini kullanmak üzere harekete geçti.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yazılım şirketi Methods ile ortaklaşa yürütecekleri çalışmada, Blockchain teknolojisini arsa veya emlak satın alma, kiralama, sözleşme imzalama ve emlak kredisi alma gibi zaman ve çaba gerektiren işlemler için kullanacak

Bu teknolojinin kullanılarak hem emlak satıcıları hem de satın alanlar için zor ve zahmetli olan sürecin daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

Hükümete bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arsaların kayıt altına alınması işlemlerinde teknolojinin kullanılmasını sağlamak için geçtiğimiz yıl Dijital Cadde adı verilen bir proje hazırladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, bu projede yeni Blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerden faydalınarak emlak ve arsa işlemlerinin hızlı, şeffaf ve güvenli bir şekilde yapılması amaçlandığı kaydedildi.