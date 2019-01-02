DHA DIŞ - İngilizlerin yarısı Prens William'ı kral olarak görmek istiyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngilizlerin yarısına yakını İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in ölümünün ardından oğlu Prens Charles’ın yerine torunu Prens William’ın tahta geçmesini istiyor.

İngiliz Independent gazetesinin BMG Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı anket sonuçlarına göre, İngilizlerin yüzde 46’sı tahtın birinci varisi Prens Charles’ın tahtan çekilerek büyük oğlu Cambridge Düşesi Prens William’ın kral olmasını diliyor.

Araştırmada yüzde 20 oranındaki bir kesim ise 70 yaşındaki Galler Prensi Charles’ın eşi Camilla’nın Kraliçe 2’inci Elizabeth’in ardından kraliçe olmasını istiyor.

Bin 508 kişi ile yapılan araştırma sonuçlarında, Kraliçe 2’inci Elizabeth’in ölmesi durumda tahtın ilk varisi Prens Charles’ın yerini büyük oğluna devretmesi kararında destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı da yüzde 27 oldu.

Prens Charles’ın tahtını devretmesini istemeyenlerin oranı da yüzde 11 de kaldı.

Prens William’ın tahta geçmesini dileyenler daha çok 18-24 yaş aralığındaki kişiler oluşturdu.

Kraliçe 2’inci Elizabeth halen İngiltere kraliyetinin en uzun süre tahtta kalan ismi ünvanını taşıyor. 2’inci Elizabeth, babası 6’ıncı George hayatını kaybetmesinin ardından 1952 yılında kraliyetin ilk varisi olarak tahtta geçmişti.