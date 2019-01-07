T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIŞ - İklim değişikliği çöllerin genişlemesine neden oluyor

Özge Düzgün, (DHA)- Arizona Üniversitesi'nin (UA) ağaç halkaları üzerinde yaptığı araştırmada, iklim değişikliğinin çöllerin genişlemesine neden olduğu ortaya çıktı

07 Ocak 2019 13:35

Özge Düzgün, (DHA)- Arizona Üniversitesi\'nin (UA) ağaç halkaları üzerinde yaptığı araştırmada, iklim değişikliğinin çöllerin genişlemesine neden olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları 800 yıl öncesine kadar uzanan ağaç halkalarını inceledi ve iklim değişikliğinin Güney Kaliforniya’daki Baja yarımadasından Güney Arizona’ya kadar bir bölgeye yayılan Sonoran’ı da kapsayan gezegenin en büyük çöllerini genişlettiğini tespit etti.

Araştırma ekibi  Kuzey Yarımküredeki beş orta enlem noktasından  ağaç halkası verilerini birleştirerek bu sonuca ulaştı. Son  800 yılda ağaç halkalarının genişliğine ve kalınlığına bakarak tropik kuşağın giderek genişlediğini tespit eden bilim insanları, 1568 ve 1634 yılları arasında yaşanan genişlemenin aşırı kuraklık ile örtüştüğünü ve günümüzde ise bu genişlemenin hızla devam ettiğini ortaya koydu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Düzgün DHA ArizonaUABilimGüney Kaliforniyadaki BajaGüney ArizonayaSonoranıAraştırmaKuzey YarımküredekiSon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24