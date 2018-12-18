DHA DIŞ - Hırsızlık şüphelisinin ‘saklambaç' oyunu kamerada

Rusya, (DHA) – Rusya’da polisten kaçan hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu araç kaza yapınca, şüpheliler aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. 5 şüpheli kaçarken, son şüpheli aracın çarptığı yuvarlak metal plaka içine gizlendi.

Olay Tver kentinde yaşandı. İçinde 6 hırsızlık şüphelisinin bulunduğu aracı takibe alan polis, aracın peşine düştü. Polisin peşinde olduğu araç, ara sokaktan caddeye dönerken buz tutan yolda kontrolü kaybederek, yol kenarında bulunan yuvarlak metal plakaya çarptı. 5 şüpheli hızla aracı terk ederek yaya olarak aynı yöne kaçmaya başladı. Son şüpheli ise aracın çarptığı plaka içine gizlendi. Arkadan gelen ilk polis aracından inen polis memuru, şüphelileri yakalamak için peşlerine düştü. Polisin gittiğini düşünen son şüpheli bulunduğu yerden çıkarak, arkadaşlarının bulunduğu yöne kaçmaya başladığı esnada ikinci polis aracını fark etti ve tam tersi yönde bir sokağa girerek kaçtı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaşanan kovalamaca

-Kaza yapmaları

Kaçmaları ve bir polisin kovalaması

-Son şüphelinin saklanması

-Saklandığı yerden çıkarak önce sola ardından sağ yöne doğru kaçması