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DHA DIŞ - Hindistan'daki 15 madenci iki haftadır kurtarılmayı bekliyor

Özge Düzgün, (DHA)- Hindistan’ın Kuzeydoğusunda Meghalaya eyaletinde şiddetli yağmurun etkisiyle çöken kaçak kömür madenindeki  15 madenci iki haftadır kurtarılmayı bekliyor

26 Aralık 2018 17:58

Özge Düzgün, (DHA)- Hindistan’ın Kuzeydoğusunda Meghalaya eyaletinde şiddetli yağmurun etkisiyle çöken kaçak kömür madenindeki  15 madenci iki haftadır kurtarılmayı bekliyor. 13 Aralık’ta yaşanan maden faciasında yer altında kalan madencilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürerken, yetkililer madene sızan sel sularının madencileri sürüklemiş olabileceğini; bu yüzden de işçilerin yaşama şanslarının çok az olduğunu açıkladı.

Yerel halk tarafından \'fare deliği\' olarak anılan kaçak madendeki 15 işçiden haber anlamazken, kurtarma çalışmaları da devam eden sel tehlikesi yüzünden sık sık erteleniyor. 

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