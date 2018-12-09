T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIS - Fransa'da eylemciler elektronik mağazasını yağmaladı

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’nın Bordeaux kentinde ‘sarı yelekliler’, ünlü bir elektronik mağazasını yağmaladı

09 Aralık 2018 15:26

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’nın Bordeaux kentinde ‘sarı yelekliler’, ünlü bir elektronik mağazasını yağmaladı.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları protesto etmek amacıyla yaklaşık üç hafta önce Fransa’da başlayan ve sonrasında Belçika ve Hollanda’ya da sıçrayan ‘sarı yelekliler’ eylemi, dün de etkisini sürdürürken eylemciler, Bordeaux kentindeki bir elektronik mağazasının camlarını kırdı ve mağazayı yağmaladı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde eylemcilerin mağazaya girişi ve mağaza içindeki ürünleri çaldıkları görüldü.

Görüntü dökümü:
Eylemcilerin elektronik mağazasına girişi ve yağmalama anı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz Kılınç DHAFransanın BordeauxAkaryakıtFransadaBelçikaHollandayaBordeauxSosyalGörüntü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24