DHA DIŞ - Filistin hükumeti, Filistin Yayın Kurumu'na yapılan saldırıyı kınadı

Özge Düzgün, (DHA)- Filistin hükümeti, Gazze’deki Filistin Yayın Kurumu\'nun (PBC) merkezine maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyı kınadı.



Filistin hükümet sözcüsü Yusuf El- Mahmud Filistin resmi haber ajansı Wafa’ya yaptığı açıklamada olayı \'Filistin Devleti\'nin resmi ve egemen organlarına kaosun paralı askerleri tarafından yapılan barbarca bir saldırı\' olarak nitelendirildi.

Bugün erken saatlerde kimliği bilinmeyen 5 maskeli saldırgan, GazzeTal Al-Hawa Mahallesindeki TV binasını bastı ve ellerindeki bıçak ve coplarla binadaki ekipman, kamera, bilgisayar, mobilya ve güvenlik kameralarına zarar verdi.