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DHA DIŞ - Filipinler'de fırtına: 22 kişi hayatını kaybetti        

Deniz Kılınç (DHA) – Filipinler’de hafta sonu meydana gelen fırtınada en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

30 Aralık 2018 18:14

Deniz Kılınç (DHA) – Filipinler’de hafta sonu meydana gelen fırtınada en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 
Filipinler’de hafta sonu etkili olan ve çeşitli bölgelerde sel ve heyelana sebep olan fırtınanın ardından yetkililer, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 22 bin kişinin fırtınanın pirinç ve mısır tarlalarını mahvetmiş olması sebebiyle evlerini terk etmek durumunda kaldığını açıkladı. 
Yetkililer ayrıca, ağır yağışın bugün Filipinler’in kuzey kesimlerinde devam edeceğini de ekledi.


 

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