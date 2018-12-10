DHA DIŞ - Evinizi toplayan robotlar hayatınızı değiştirecek

Özge Düzgün, (DHA) - Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Princeton Üniversitesi nesneleri tanıyabilen ağırlıklarına ve şekillerine göre sınıflandırabilen robot kolu üretti.

İşten eve yorgun geldiğinizde düzenli ve toplu bir evle karşılaşmayı istemez misiniz? Ya da tatildeyken sizin için bulaşıkları yıkayabilen ya da bulaşıkları makineden mutfak raflarına yerleştirebilen bir robot?

İşte MIT\'in Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuarı’ndan (CSAIL) araştırmacılar, alanda önemli bir gelişme kaydettiklerini açıkladı.

Robotların rastgele nesneleri incelemesine izin veren ve görsel olarak bunları ayırt edebilen, hafızasında tutup sonradan tanıyabilen ve düzenleyebilen bir robot kol geliştirildi. Bilim insanlarının karmaşık nesne ağı (DON) adın verdikleri sistemle kendi kendilerine görsel algı geliştiren robotlar 18 aylık bir bebeğin hafızasına ve nesneleri ayırt etme yetisine sahip.

Önceden programlanmamış cihazlar kendi kendilerine önlerine rast gele konulan nesneleri tanıyabiliyor ve bunları biçimlerine, özelliklerine ve ağırlıklarına göre kutulara koyarak diğerlerinden ayırıyor. Geleceğin teknolojisi olmaya aday bu robotlar sadece üretim bantlarında, ya da market raflarını düzenlemek için tasarlanmadı. Aynı zamanda günlük yaşamda evi toplamak ve düzenlemek veya bir eczanede rafları düzenlemek, markette market görevlilerine yardım etmek, akla gelebilecek her alanda insanlara yardımcı olmak için tasarlandı.

Bir kupayı kavramak ve kaldırmak insan için oldukça kolay bir işlem olsa da önceden onu tanıyıp ağırlığını bilerek ona göre bir kuvvet uygulayan muhteşem insan beyni bir robot için oldukça karmaşık bir eylemi yerine getiriyor. Fakat robotların bazı nesneleri algılayabilmesi, düzenleme,toplama ve yerleştirme konusunda insanlara yardımcı olabilmesi de artık hayal gibi görünmüyor.

Görüntü Dökümü:

Robot kol önüne koyulan şapkaların hangisinin ters olduğunu anlıyor ve düzeltiyor

Oyuncakları yerleştiriyor

Fırça kağıt gibi ilgisiz nesneleri sınıflandırıyor