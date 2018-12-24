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DHA DIŞ - Endonezya'da ölü sayısı 373'e çıktı

Endonezya, (DHA) – Aktif volkanlarıyla, ‘Pasifik Ateş Çemberi’ içerisinde yer alan Endonezya’da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373’e, yaralı sayısı bin 459'a yükseldi

24 Aralık 2018 21:08

Endonezya, (DHA) – Aktif volkanlarıyla, ‘Pasifik Ateş Çemberi’ içerisinde yer alan Endonezya’da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı\'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373’e, yaralı sayısı bin 459\'a yükseldi. 128 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 600’den fazla konutun, 400’den fazla bot ve geminin de zarar gördüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının, ekiplerin tsunaminin en sert vurduğu bölgelere ulaşmasıyla daha da artabileceğini duyurdu.

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