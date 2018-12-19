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DHA DIŞ - Elon Musk'ın çılgın otonom tüneli projesi bugün açıldı

ABD (DHA) - Tesla, SpaceX gibi şirketlerin sahibi çılgın mucit Elon Musk, yine kendi şirketi olan The Boring Company’nin Los Angeles kentinde bir süredir inşa ettiği ve trafiğe çözüm getirecek olan otonom tünelinin ilk etap açılışını bugün gerçekleştirdi

19 Aralık 2018 15:55

ABD (DHA) - Tesla, SpaceX gibi şirketlerin sahibi çılgın mucit Elon Musk, yine kendi şirketi olan The Boring Company’nin Los Angeles kentinde bir süredir inşa ettiği ve trafiğe çözüm getirecek olan otonom tünelinin ilk etap açılışını bugün gerçekleştirdi.

Otomobillerin, 1.83 km olduğu belirtilen tünelde, otonom olarak ve saatte 240 km hızla tünelde gidebileceğine işaret edildi. Trafikteki otomobiller belirli istasyonlardan yer altındaki tünele geçiş yapabileceği için de projenin, trafiğe çözüm getirmesi bekleniyor.

Ayrıca tünelin, şehirde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden, Los Angeles Country ile Boring Company ve SpaceX\'in merkezlerinin bulunduğu Hawthorne arasında ulaşıma aracılık edeceği aktarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Tünelin görüntüsü

-Tünelden görüntü

-Tesla aracının görüntüsü

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