DHA DIŞ - Dünya borsalarında kayıplar 18.2 trilyon dolara ulaştı

Erkan ÖZ, (DHA) – Küresel borsalarda hisse senedi yatırımcıları Ocak 2018’den bu yana 18.2 trilyon dolar kaybetti.

2017’de dünyanın yıllık üretimi 75 trilyon dolar civarındaydı. Küresel borsalarda, bu yıl yaşanan kayıp yaklaşık 20 Türkiye ekonomisine eşit.

Amerikan Merkez Bankası FED’in 2019 yılı için, faiz artışlarında yavaşlamaya giderken piyasadan dolar çekme programını iki kat hızlandırma konusunda bir değişiklik yapmayacağını bildirmesi piyasaların moralini iyice bozdu.

FED’in geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamanın ardından satışların sürmesi ile Amerikan borsası 1929 büyük buhranından bu yana kayıp oranı olarak en kötü aralık ayını geçiriyor. Üstelik ABD borsasında işlem hacimleri de Brexit’den bu yana en yüksek miktara ulaştı.

Piyasalar, özellikle ABD – Çin ticaret savaşı ateşkesine yeniden moral kazanmak için çok ümit bağlamıştı. Fakat ateşkesin bir türlü netleşmemesi ile konunun ilk kez gündeme geldiği Arjantin G20 Zirvesi’nden bu yana dünya borsaları 6.5 trilyon dolar kayıp yaşadı.

Şu ana kadarki performansı ile 2018 yılı borsaların 2008 finansal krizinden bu yana en çok kayıp yaşadığı yıl oldu.

Bloomberg, yayınladığı bir notta, yüksek kayıpların nedenlerini şöyle sıraladı: