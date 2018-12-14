DHA DIŞ - DHA DIŞ - Kosova'da 'ordu kurulmasını öngören yasa tasarıları' mecliste onaylandı

Enis TABAK, Priştine, (DHA) - Kosova Güvenlik Gücü\'nün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisi\'nde kabul edildi. Mecliste yapılan özel oturumda milletvekilleri, FSK\'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığı\'nın Savunma Bakanlığı\'na dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullandı. 120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisi\'ndeki oturuma, Sırp milletvekilleri katılmazken, 107 milletvekili oturumda hazır bulundu. Meclis oturumuna Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay da katıldı.

FSK Bakanlığı\'nın Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen yasa tasarısı ile FSK\'nin işleyişi ile ilgili yasa tasarısı 106\'şar, FSK\'nin hizmet şartlarına dair yasa tasarısı da 105 oyla mecliste kabul edildi.

YAĞCILAR: KOSOVA ORDUSU BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN KURULDU

Kararın ardından DHA\'ya açıklamalarda bulunan Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar şunları söyledi: \"Kosova bilindiği gibi 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş bir devlettir. 1999 yılında Kosova\'nın Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altında girmesiyle Kosova Savunma Gücü (TMK) kurulmuştu, dolayısıyla ilk temeller o zaman atılmış oldu. Daha sonrada TMK, Kosova Güvenlik Gücü\'ne (FSK) dönüştü. Bağımsızlığını ilan etmiş bir devletin ordu kurması kadar normal bir şey yoktur. Bir devletin devlet niteliğini taşıması için ordusunun da olması şarttır. Bu şartı da yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra hem Kosova\'da hem bu bölgede istikrarın korunması için devletimizin tüm kurumlarıyla beraber Kosova ordusu olarak katkı sunacağızdır. Katkımız sadece Kosova için değil, tüm bölge istikrarı için olacaktır. Umarız gelecek dönemde Kosova Cumhuriyetinin desteklendiği gibi ordunun da destekleneceğini umut ediyoruz. Ordunun güçlenmesi için dost ülkelerden, komşu ülkelerden aynı zamanda NATO\'dan da destek bekliyoruz\' dedi. NATO\'nun Kosova ordusunun kurulmasına karşı geldiği sorusuna Yağcılar: \'dediğim gibi bir devlet bağımsızlığını ilan etmişse o zaman bağımsızlığın en büyük niteliklerinden biri de ordusunu kurmaktır. Bu işbirlik ve ortaklığın devam edeceğine inanıyorum. Tekrar söylüyorum Kosova ordusunun kurulması bölge için bir istikrar unsurudur. Dolayısıyla tüm uluslararası örgütlerden destek bekliyoruz.\"

BAŞBAKAN HARADİNAY, KOSOVA ORDUSU BARIŞA KATKI SAĞLAMAK İÇİN KURULDU

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay yaptığı ise yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücü\'nün (FSK), Kosova Ordusu\'na dönüşmesiyle Kosova\'nın NATO üye ülkeleri ile ikili ve çok yönlü angajeliği yanısıra NATO Merkez Karargahı\'yla da uyumludur ifadelerini kullandı. Haradinay, Kosova ordusunun kurulmasının ilk aşamasında şimdilik kapasiteyi 5 bin asker, 3 bin rezerv asker ve 98 milion Euro bütçe olarak belirlediklerini söyledi. \'Dünya barışına katkı sağlamak için öncelikle kendimize barış yaratmalıyız\' diyen Haradinay; \'bu yüzden Kosova kendi ordusunu kurdur. Bunu Sırbistan\'ın agresif baskısı ve NATO genel sekreteri Stotlenbergin karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirdik. Çünkü arkamızda ABD var\' ifadelerini kullandı. Kosova ordusu Kuzey Kosova için oluşmadı diyen Haradinay, \"Kosova ordusu dünya barışına katkı sağlayacak, ve Afganistan, Irak gibi yerlerde görev alacak\" dedi.

SIRBİSTAN, KOSOVA\'NIN ORDU KURMASINA TEPKİLİ

Sırbistan, Kosova Güvenlik Gücü\'nün, Kosova Ordusu\'na dönüşmesi kararına tepkili. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Kosova\'daki tek silahlı gücün NATO önderliğindeki barış gücü olması gerektiğini açıklamıştı. Vulin, Kosova\'nın ordu sahibi olmasının \"Sırbistan\'ı ve Sırpları tehdit edeceğini\" açıklamıştı.

NATO, KARARA TEPKİLİ

Kosova\'nın ordu kurmasıyla ilgili NATO, şu an için Kosova\'dan ayrılma planı olmadığını açıklayarak, Kosova Güvenlik Güçlerinin statüsünde yapılacak bir değişikliğin ittifakın bölgedeki askerlerini azaltmasına neden olabileceğini açıklamıştı. 1999 yılında NATO\'nun müdahalesiyle BM denetimi altına giren Kosova, 2008 yılında Sırbistan\'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. 1,8 milyon nüfuslu Kosova\'da halen güvenliği NATO askeri sağlıyor. ABD önderliğindeki NATO\'nun Kosova\'da 4 bin askeri bulunuyor.

KOSOVA\'NIN İLK PİLOTU, TÜRKİYE\'DEN MEZUN OLDU

Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde eğitim alan Kosova\'nın ilk pilotu dün mezun oldu. Afrim Zabeli, Kosova\'nın ilk pilotu olarak, adını tarihe yazdırmayı başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kosova Güvenlik Gücü\'nün Geleceği, Kosova\'nın Geleceğidir\" ifadelerini kullanan Zabeli mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcıların açıklamaları

- Meclis detay / ARŞİV

- Başbakan Ramuş Haradinay

- Ordu detay (Kosova Güvenlik Gücü adresinden detay)