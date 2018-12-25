DHA DIŞ - Çin'de otobüs kaçıran bıçaklı saldırgan, yayaların arasına daldı: 5 ölü

Çin, (DHA) – Çin\'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs ile kalabalığın arasına daldığı, olayda biri polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği; 21 kişinin de yaralandı belirtildi.

Bıçaklı saldırganın polis tarafından yakalanması amatör kameralarca kaydedildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli gözaltına alındı ve olayın arkasındaki neden araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

--------------

-Polisin, saldırganı yakalaması

-Olay yeri görüntüsü