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DHA DIŞ - Çin'de lunaparkta peruğu uçan adam herkesi güldürdü

Çin (DHA) - Çin'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, bindiği 'kamikaze' adlı araçta, peruğu uçan adam herkesi güldürdü

06 Aralık 2018 18:40

Çin (DHA) - Çin\'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, bindiği \'kamikaze\' adlı araçta, peruğu uçan adam herkesi güldürdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kamikazenin yolcuları tepe üstü çevirdiği sırada bir adamın başındaki peruğun çıkarak ağaçlık alana savrulduğu görülüyor. Eğlence aracının turunu tamamlamasının ardından araçtan inen adamın, peruğunu araması ve peruğu bulan bir kişinin gülerek bunu teslim etmesi herkesi güldürdü.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Lunaparktan görüntü

Peruğun çıkması

Ağaçlık alana uçması

Adamın peruğunu araması

Bulan kişinin vermesi

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DHABirEğlenceDÖKÜMÜ Lunaparktan
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