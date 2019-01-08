DHA DIŞ - Çin'de ilköğretim okulunda bıçaklı saldırı: 20 yaralı

ÇİN (DHA) - Çin\'in başkenti Pekin\'e bağlı Xicheng bölgesindeki Xuanwu İlköğretim Okulu\'nda bir görevli bıçakla öğrencilere saldırdı. Saldırıda 20 öğrenci yaralandı. Yaralılar hasteneye kaldırılırken; saldırgan gözaltına alındı.

ÇİN\'DE MEYVE BIÇAĞIYLA ÇOCUKLARI YARALAYAN SALDIRGAN İDAM EDİLMİŞTİ

Çin\'in Pingxiang şehrinde Ocak 2017\'de Qin Pengan\'ın isimli bir çiftçinin, bir anaokulunu basarak 12 çocuğu meyve bıçağıyla yaralamasının ardından, Çin Yüksek Mahkemesi suçluyu idam cezasına çarptırdı. Cezanın 4 Ocak\'ta infaz edildiği ortaya çıkmıştı.

4 Ocak 2017 günü saat 15:00\'te Qin Pengan, Pingxiang Şehrindeki Xiaochong Aberdeen Anaokuluna bir meyve bıçağıyla girdi. Saldırgan 12 çocuğu yaraladı. Çocuklardan dördü ağır, sekizi hafif yaralandı. Çocukların öldürülmesini sınıftaki öğretmenleri engelledi, daha sonra saldırgan duvardan atlayarak kaçtı ve teslim olmak için karakola gitti. 28 Ağustos 2017 tarihinde, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Mahkemesi, sanık Qin Pengan\'ın cinayete kasten teşebbüs suçu nedeniyle ölüm cezasına çarptırdı ve siyasi yaşam haklarından mahrum etti. Kararın açıklanmasından sonra, Pengan temyiz başvurusunda bulundu. 29 Aralık\'ta Yüksek Halk Mahkemesi itirazı reddetti ve mahkeme kararını onayladı. Gerekçe, küçük çocuklara yönelik şiddetin hafifletici bir sebebi bulunmadığı olarak açıklandı. Suçlu 4 Ocak 2019\'da idam edildi.