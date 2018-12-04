DHA DIŞ - Çin Ay'ın karanlık yüzünü keşif için geri sayıma başladı

Özge Düzgün, (DHA)- Çin 8 Aralık Cumartesi günü ayın karanlık yüzüne roket fırlatmayı planlıyor. Chang\'e-4 uzay misyonu ile aynı zamanda Ay’ın karanlık yüzüne tohum ve böcek yumurtası da bırakılacak.

ABD’nin Mars’a iniş yaptığı Insight misyonundan sonra Çin bu hafta sonu Ay’ın karanlık yüzünü keşif roketi fırlatacak. Bir dizi başarılı testten sonra ülkenin uzay ajansı birkaç gün içinde Ay’ın karanlık yüzünü keşif için son hazırlıklarını tamamlandıklarını açıkladı. 8 Aralık Cumartesi günü fırlatılacak insansız hava aracının ve Ocak ayında Ay\'ın karanlık yüzüne iniş yapması bekleniyor. Ayın karanlık yüzünün yapısı tam bilinmediğinden insan için tehlikeli olabileceğinden uzay aracı insansız olarak yollanacak.

Ay\'a doğru yönelecek olan roket yörüngeden uzaklaşmadan ayın etrafta tur atacak sonra da Ay\'ın insan tarafından hiç keşfedilmemiş yüzüne iniş yapacak.

Dünyanın tek uydusu olan ve gizemli hikayelere konu olan Ay’ın karanlık yüzü insanlık tarafından hala bir mistik bir sır olarak görülüyor. Chang\'e-4 misyonu Ay’ın yüzey sıcaklığını ölçecek, toprağını oluşturan kimyasalları inceleyecek . Bir dizi bilimsel deneyin içindeki en ilginç olansa tohum ve böcek yumurtalarını içeren bir kabın Ay yüzeyine bırakılacak olması. Çin hükümeti ise uzay aracının ayın karanlık yüzünde nereye ineceği de dahil olmak üzere uzay misyonunun detaylarını bir sır gibi saklıyor.