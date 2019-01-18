T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIŞ - Cerrah, oğluna ameliyatı ‘meyvelerle' böyle anlattı

Çin, (DHA) – Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi

18 Ocak 2019 12:11

Çin, (DHA) – Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi. 
Meyveler üzerinde gerçekleştirdiği bu ameliyatları kayda alan cerrah baba, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, büyük ilgi çekti. 
Paylaşılan görüntülerde, cerrah olan baba bir yandan meyveler üzerinde ameliyat prosedürlerini anlatırken; bir yandan da bunları uyguluyor. Ameliyatı gerçekleştiren adam ardından, dikiş atıyor. 


Görüntü Dökümü
--------------
-Meyveler üzerinde uygulanan ameliyat 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAHeilongjiangAmeliyatıDökümü Meyveler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24