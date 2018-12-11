DHA DIŞ - Cemal Kaşıkçı, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi' seçildi

ABD (DHA) –Amerika merkezli Time dergisi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı da dâhil olmak üzere üç gazeteci ve bir gazeteyi ‘Yılın Kişisi’ seçti.

Her yıl ‘Yılın Kişisi’ni seçen Time, Cemal Kaşıkçı’yla birlikte ilk kez hayatta olmayan birini seçmiş oldu.

‘Yılın Kişisi’ne layık görülen bir gazete ve diğer isimler şöyle:

Filipinler\'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler\'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa; Myanmar\'da gözaltına alınan Reuters gazetecileri Wa Lone ile Kyaw Soe ve son olarak Maryland eyaletinin Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldırı sonucu 5 gazetecisini kaybeden The Capital Gazette.