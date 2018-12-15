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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü

Katar (DHA) – 18

15 Aralık 2018 20:41

Katar (DHA) – 18. Doha Forumu\'na katılmak üzere Katar\'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi ve Katar Dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Sultan Bin Saad al Muraikhi ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüntü dökümü:
Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani\'nin görüşmesinden görüntüler

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