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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Astana zirvesi sonrası konuştu: Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz

İSVİÇRE (DHA) - İsviçre'nin başkenti Cenevre'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Suriye'de anayasa komisyonu kurulması için anlaşmaya vardı

18 Aralık 2018 21:57

İSVİÇRE (DHA) - İsviçre\'nin başkenti Cenevre\'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Suriye\'de anayasa komisyonu kurulması için anlaşmaya vardı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Çavuşoğlu, \"Anayasa komisyonunu kurulması ile ilgili esasen önemli katkılar da sağladık. BM tabi ki aday gösterilen isimlerle ilgili çalışmaları yapacak. Önemli bir aşamaya geldik. Bugün isimlerin dışında özellikle anayasa komisyonun usul kurallarını da görüştük. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Çabalarımızı daha da yoğunlaştırarak komisyonunu kurulmasını kararını BM ile beraber vereceğiz. Komisyonunu ilk toplantısını da önümüzdeki yılın ilk aylarında mümkünse ilk ayında yapmasını öngörüyoruz. Bugünkü toplantı Suriye\'de siyasi bir çözüm için ne kadar önemli olduğunu; Astana sürecinin somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir\" dedi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çavuşoğlu’nun açıklaması

(Görüntüler DGS\'de)

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