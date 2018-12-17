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DHA DIŞ - Çatıdan para saçtırdı, gözaltına alındı

Çin (DHA) - Çin'in yaşayan 24 yaşındaki Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtırdı

17 Aralık 2018 14:05

Çin (DHA) - Çin\'in yaşayan 24 yaşındaki Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtırdı. Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong\'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları\'nı boşluğa bıraktırdı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü. Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong Doları\'nı bulabildiğini; Wong Ching Kit\'in ise gözaltına alındığını yazdı.
Kendisini ‘zenginden alarak fakire veren’ bir karakter olarak tanımlayan Kit\'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood’u andıran bir yay ile geldiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Wong Ching Kit\'in yanında paralar ile görüntüsü
Wong Ching Kit\'in sırtında yay ile görüntüsü
Paraların çatıdan boşluğa bırakılması
İnsanların parayı toplaması
 

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