DHA DIŞ - BoE/Carney: En kötü Brexit senaryosunun gerçekleşme olasılığı çok düşük

Deniz Kılınç (DHA) – Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Guvernörü Mark Carney, gerçekleşebilecek en kötü Brexit senaryosunun \'düşük bir olasılığa\' sahip olduğunu söyledi.

BoE’nin geçen hafta yayınladığı, \'uygunsuz\' ve anlaşmaya varılamayan bir Brexit senaryosunun Birleşik Krallık için olası bir finansal krizden daha çok zarar vereceğini öngören raporunu göz önüne alarak konuşan Carney, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kuyruk riski kuyruk riskidir. Bütün bu risklerin aynı anda gerçekleşmesi oldukça düşük bir olasılığa sahip. Burada düşünülen yalnızca ticaret bariyerleri değil, aynı zamanda liman altyapısı ve diğer lojistik bozulmalarda görülebilecek kısa dönemli aksamalar ve şiddetli piyasa tepkileridir.”

