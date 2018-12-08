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DHA DIŞ - Binali Yıldırım, İran'da terörizmle mücadele konferansı kapanışında konuştu

Deniz Kılınç (DHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Tahran’da İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanlarıyla birlikte terörizmle mücadele konulu konferansa katıldı

08 Aralık 2018 19:15

Deniz Kılınç (DHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Tahran’da İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanlarıyla birlikte terörizmle mücadele konulu konferansa katıldı. Konferansın kapanışında konuşan Yıldırım, bir sonraki toplantının Türkiye’de olacağını belirtirken, şunları söyledi: “Terörle mücadelede bölgesel işbirliğini ele aldığımız konferansımızı tamamladık. Bir sonraki toplantı da Türkiye’de olacak, bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Burada ele alamadığımız daha spesifik konuları orada ele almayı ve daha somut sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz.”

Görüntü dökümü:
Binali Yıldırım’ın konuşması

 

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